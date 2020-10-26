Сообщается, что на следующей неделе 24-летний хавбек планирует отправиться в Италию на медобследование. В римской клинике игрока осмотрят, после чего будут известны более точны сроки возвращения Баринова на поле.
Напомним, что Баринов был прооперирован в этой клинике 29 августа.
Источник: Metaratings.ru
Баринов на следующей неделе пройдет обследование в Италии
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов проходит курс реабилитации после операции.
Фото: ФК "Локомотив"
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