Рассказов - об игровом контакте с Зайнутдиновым, который стал поводом для пенальти: упал он не из-за этого

Защитник "Арсенала" Николай Рассказов, принадлежащий "Спартаку", прокомментировал эпизод назначения пенальти в матче с ЦСКА со своим участием.
Фото: РПЛ
"Смотрите эпизод полностью и в динамике. Не один повтор. Человек на поле говорил, что ему на ногу наступили.

Судье надо показывать несколько повторов, чтобы он мог понять, какая ситуация на поле, а не просто чирк бутс об ногу. Упал он не из-за этого и баланс он не теряет в данном моменте. Они нам говорят, что в игре есть разные ситуации. В одном моменте есть нарушение, а следующий эпизод наоборот.

Могла ли бы игра сложиться иначе, если бы не пенальти? Все возможно! Это футбол. Один эпизод решает судьбу игрока, команды или тренера", - сообщил Николай Рассказов в комментариях в инстаграме.

Встреча московского ЦСКА и тульского "Арсенала" в рамках 12 тура чемпионата России прошла 26 октября на стадионе "ВЭБ-Арена" и закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Счет был открыт в конце первого тайма: Федор Чалов забил гол с пенальти, назначенного за малозаметный контакт Николая Рассказова и Бахтиёра Зайнутдинова. В течение 15 минут после перерыва Никола Влашич забил еще два мяча. На 79 минуте Лука Джорджевич отыграл один гол после ошибки на выходе Игоря Акинфеева, но в ходе завершающей пятиминутки матча вышедший на замену Арнор Сигурдссон и Иван Обляков установили окончательный счет. Никола Влашич кроме дубля записал также на свой счет результативную передачу.

ЦСКА с 25 очками вышел на второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Спартака" на 2 очка. "Арсенал" имеет 12 баллов и находится на 12 месте.

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Теги: Арсенал Тула ЦСКА Рассказов
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