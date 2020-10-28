"Пока мы занимаем второе место в турнирной таблице РПЛ. Нам нужно сейчас сокращать отставание от "Спартака". В нынешнем сезоне чемпионат очень ровный и интересный.
Явных фаворитов нет. Например, мы победили "Спартак", но проиграли "Зениту". А "Динамо" выиграло у "Зенита", мы проиграли "Рубину", - приводит слова Влашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Влашич: явных фаворитов в РПЛ в нынешнем сезон нет
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не видит в нынешнем розыгрыше РПЛ явных фаворитов.
Фото: Хорватский футбольный союз
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