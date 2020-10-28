"Локомотив" сделал новое предложение Антону Миранчуку с суммой отступных в 20 млн евро

Полузащитник Антон Миранчук может переподписать контракт с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, футболист и его агент рассматривают предложение "железнодорожников". Пункт, по которому предстоит договариваться, — сумма отступных, за которую Миранчук может покинуть клуб. Речь идет о сумме около 20 млн евро.

Напомним, что контракт Антона с красно-зелеными заканчивается летом 2021 года. В связи с этим, уже в январе полузащитник может вести переговоры с другими клубами и подписать контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата России Миранчук провел 11 матчей в составе "Локо", в которых забил 1 гол с пенальти и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Локомотив Миранчук
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