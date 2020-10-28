"Локомотив" сделал новое предложение Антону Миранчуку с суммой отступных в 20 млн евро

Полузащитник Антон Миранчук может переподписать контракт с " Локомотивом ".

Фото: ФК "Локомотив"

По информации источника, футболист и его агент рассматривают предложение "железнодорожников". Пункт, по которому предстоит договариваться, — сумма отступных, за которую Миранчук может покинуть клуб. Речь идет о сумме около 20 млн евро.



Напомним, что контракт Антона с красно-зелеными заканчивается летом 2021 года. В связи с этим, уже в январе полузащитник может вести переговоры с другими клубами и подписать контракт.



В нынешнем сезоне чемпионата России Миранчук провел 11 матчей в составе "Локо", в которых забил 1 гол с пенальти и сделал 3 результативные передачи.



Источник: РБ-Спорт