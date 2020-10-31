"Арсенал" начал искать замену главному тренеру команды Сергею Подпалому, сообщает телеграм-канал журналиста Константина Алексеева. Руководство тульского клуба не устраивают его текущие результаты, в связи с чем принято принципиальное решение о смене главы тренерского штаба.
После 13 сыгранных матчей "Арсенал" набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, а по итогам текущего тура может опуститься в зону стыковых матчей. Два последних матча против ЦСКА и "Рубина" (оба на выезде) команда проиграла с общим счетом 2:8, в обоих случая забив уже при счете 3:0 в пользу соперника.
Источник: "Арсенал" начал искать замену главному тренеру Подпалому
Руководство тульского "Арсенала" приняло принципиальное решение по замене главного тренера Сергея Подпалого.
Фото: ФК "Арсенал"
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