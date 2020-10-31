Экс-защитник "Локо" Идову: все время, что я был в клубе, ходили разговоры, что Семина хотят убрать

Защитник "Химок" и экс-игрок "Локомотива" Брайан Идову рассказал об обстановке в "Локо" вокруг бывшего главного тренера команды Юрия Семина.
Фото: ФК "Локомотив"
- За все время, что я был в клубе, ходили разговоры, что Юрия Палыча хотят убрать. Формальным поводом могли стать результаты, но Семин взял чемпионство, потом Кубок и Суперкубок, попадал в Лигу чемпионов. Я осознавал: как только начнутся проблемы, Палыча уволят, но пока мы побеждаем, он будет с нами, - передает слова Идову Sport24.

Левый крайний защитник Брайан Идову перешел в "Локомотив" в июле 2018 года. В составе "железнодорожников" российский игрок с нигерийским паспортом за два сезона провел 38 матчей, в которых не отметился результативными действиями, стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В августе 2020 года Идову отправился в аренду в "Химки", где в 12 матчах забил 2 гола и отдал результативный пас. Контракт главного тренера "Локомотива" Юрия Семина закончился 31 мая 2020 года и не был продлен клубом.

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Теги: Локомотив Семин Идову
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