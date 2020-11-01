— Я начинаю понимать, что Рахимов хочет делать с командой и во что он хочет играть. Это, очевидно, не будет "автобус", как нас раньше называли, это будет немного другой футбол, — рассказал Мурзагулов в интервью Sport24.
Рахимов возглавил "Уфу" 11 октября после ухода Вадима Евсеева. Под руководством специалиста башкирская команда проиграла все три матча в чемпионате России, лишь однажды выиграв в Кубке России у "Чертаново".
Сейчас "Уфа" занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата России с шестью очками.
Глава "Уфы" рассказал, что клуб не будет играть в "автобус" при Рахимове
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов оценил работу наставника команды Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Уфа"
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