— Это была не игра. "Зенит" проявил себя очень слабо, несмотря на счет 2:0. Мостовой, Ерохин и Кержаков молодцы, но в целом игра у команды не получилась.
Неправильно, что сегодня не играл Дзюба. Он пенсионер что ли? Чего это он устал?
На Лигу чемпионов уже никаких ожиданий нет у меня, — раскритиковал Боярский "Зенит" в интервью "СЭ".
"Зенит" после сегодняшней победы над "Химками" набрал 27 очков в Тинькофф Российской Премьер-лиги, догнав лидирующий "Спартак". Однако питерцы располагаются выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.
В Лиге чемпионов "Зенит" проиграл два стартовых матча "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2). В следующем туре группового этапа питерцы сыграют с "Лацио".
Боярский: надежд на "Зенит" в ЛЧ нет. Дзюба разве пенсионер? Почему он устал?
Заслуженный артист России Михаил Боярский прокомментировал игру "Зенита" в матче с "Химками" (2:0).
Фото: Getty Images
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