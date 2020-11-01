Как сообщает источник, Парфёнов — главный кандидат на смену Сергея Подпалого, которого, по слухам, хотят отправить в отставку.
Последним местом работы 46-летнего Дмитрия Парфёнова был "Урал", который он покинул летом 2020 года спустя два года работы.
Источник: "СЭ".
Источник: Парфенов отправился в Тулу на переговоры с "Арсеналом"
Российский специалист Дмитрий Парфенов вылетел в Тулу для переговоров с местным "Арсеналом".
Фото: ФК "Урал"
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