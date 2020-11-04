Хохлов: Зе Луиш времен выступлений за «Спартак» нравится мне больше Ларссона

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- В «Спартаке» Зе Луиш мне нравился. А в «Локомотиве» ему нужно некоторое время, чтобы притереться к команде, к партнерам.- Любой нападающий с той или иной силой будет это делать (смеётся). Но вот в чём парадокс: в матче с «Баварией» он несколько пожадничал и не отдал пас Жемалетдинову. А в игре с «Атлетико» наоборот, скорее стоило решать эпизод самому. А он пытался найти пасом одноклубника. Но мы рассуждаем постфактум, уже зная результат решения. А он его принимал, исходя из предположений, но не фактов. В каких-то моментах нападающий имеет право и даже должен быть эгоистом.Так или иначе, но Зе Луишу потребуется некоторое время чтобы привыкнуть и сыграться с новыми партнёрами.- Если сравнивать отрезок Зе Луиша в составе «Спартака», то лично мне он больше нравится.