Хохлов: Зе Луиш времен выступлений за «Спартак» нравится мне больше Ларссона

Экс-главный тренер "Динамо" и "Кубани" Дмитрий Хохлов в интервью Rusfootball.info сравнил нападающего "Локомотива" Зе Луиша и форварда "Спартака" Джордана Ларссона.
Фото: ТАСС
- В своё время «Спартак» продал Зе Луиша и чуть позже вместо него взял Джордана Ларссона. Может быть именно такой тезис слегка притянут за уши, но, глядя на нынешнего Зе Луиша и Ларссона, можно считать это правильным, оправданным временем решением?

- В «Спартаке» Зе Луиш мне нравился. А в «Локомотиве» ему нужно некоторое время, чтобы притереться к команде, к партнерам.

- Нет ощущения, что он тянет одеяло на себя?

- Любой нападающий с той или иной силой будет это делать (смеётся). Но вот в чём парадокс: в матче с «Баварией» он несколько пожадничал и не отдал пас Жемалетдинову. А в игре с «Атлетико» наоборот, скорее стоило решать эпизод самому. А он пытался найти пасом одноклубника. Но мы рассуждаем постфактум, уже зная результат решения. А он его принимал, исходя из предположений, но не фактов. В каких-то моментах нападающий имеет право и даже должен быть эгоистом.

Так или иначе, но Зе Луишу потребуется некоторое время чтобы привыкнуть и сыграться с новыми партнёрами.

- А в общем, как нападающий для «Спартака» вам кто больше нравится: Зе Луиш или Джордан Ларссон?

- Если сравнивать отрезок Зе Луиша в составе «Спартака», то лично мне он больше нравится.

Владислав Щеколдин, Rusfootball.info


Хохлов: «Локомотиву» нужно играть в Лиге чемпионов смелее

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Теги: Локомотив Спартак Зе Луиш Ларссон Хохлов
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