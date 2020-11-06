Чемпион ОИ: два футболиста "Зенита" или "Спартака" зарабатывают столько же, как вся волейбольная команда

Спортивный директор волейбольного клуба "Белогорье" Тарас Хтей рассказал о ситуациях с зарплатами в спорте.

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