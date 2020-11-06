— Отмечу, что зарплаты в волейболе гораздо скромнее, чем у футболистов, хоккеистов и баскетболистов. В мужской Суперлиге ребята получают примерно от 3,5 до 35 миллионов рублей в год. Условно, два футболиста "Зенита" или "Спартака" зарабатывают столько же, как вся волейбольная команда, — рассказал Хтей в интервью "СЭ".
38-летний Хтей — Олимпийский чемпион 2012 года в составе волейбольной команды России.
В текущем сезоне "Зенит" идёт на втором месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с 27 очками. У "Спартака" столько же набранных баллов, но питерцы выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Чемпион ОИ: два футболиста "Зенита" или "Спартака" зарабатывают столько же, как вся волейбольная команда
Спортивный директор волейбольного клуба "Белогорье" Тарас Хтей рассказал о ситуациях с зарплатами в спорте.
Фото: Getty Images
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