"Краснодар" заинтересован в трансфере вингера "Крыльев Советов" - источник

"Краснодар" хочет купить футболиста "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, "быки" готовят официальное предложение по трансферу Ивана Олейникова. Самарский клуб хочет получить за переход 300 миллионов рублей.

Футболист выступает в составе "Крыльев Советов" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость Олейникова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

