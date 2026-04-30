По информации источника, "быки" готовят официальное предложение по трансферу Ивана Олейникова. Самарский клуб хочет получить за переход 300 миллионов рублей.
Футболист выступает в составе "Крыльев Советов" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость Олейникова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Краснодар" заинтересован в трансфере вингера "Крыльев Советов" - источник
