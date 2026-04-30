Ноттингем Форест
Астон Вилла
Брага
Фрайбург

Райо Вальекано
Страсбург
Шахтер
Кристал Пэлас

Челестини может уехать из ЦСКА в Ла Лигу - источник

Будущее рулевого ЦСКА Фабио Челестини остаётся неопределённым.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает журналист Иван Карпов, представители швейцарского специалиста уже работают над вариантами продолжения карьеры в Испании.

По информации источника, окружение тренера контактирует с "Леванте" и "Хетафе" на случай возможного ухода из московского клуба. Сам Челестини якобы уведомил руководство ЦСКА о происходящем ещё в середине апреля.

Сообщается, что первые переговоры с "Леванте" стартовали около месяца назад. Речь идёт о работе с командой со следующего сезона. Обсуждаемая зарплата составляет от 600 до 800 тысяч евро в год, тогда как в ЦСКА специалист получает около 1,7 миллиона евро.

