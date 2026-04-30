Сафонов не вошёл в список претендентов на приз лучшему вратарю Лиги 1

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов отсутствует среди номинантов на награду лучшему вратарю сезона во французском чемпионате.
Фото: Getty Images
Как сообщает Actu Foot, российский футболист не соответствует одному из критериев отбора - для попадания в список необходимо провести минимум 15 матчей в Лиге 1. На данный момент Сафонов сыграл 13 встреч, однако у парижского клуба впереди ещё четыре тура.

После 30 туров чемпионата Франции "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице, набрав 69 очков.

