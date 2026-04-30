Тимощук рассказал о проблемах "Зенита"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о реализации стандартных положений в исполнении петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Специалист, отвечающий за это направление в штабе Сергея Семака, отметил, что клуб уже не так эффективен, как в предыдущие годы.

- В первые годы мы были хороши при стандартных положениях, сейчас есть небольшой спад. Это касается чемпионата - в Кубке забили много хороших голов. Надо прибавлять, - приводит слова Тимощука "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне РПЛ петербуржцы забили восемь мячей с пенальти и лишь один - прямым ударом со штрафного. Больше всех со стандартов со штрафных в лиге отличился "Пари НН", у которого три таких гола.

За три тура до окончания чемпионата "Зенит" занимает второе место, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко.

