Тимощук рассказал о проблемах "Зенита"

- В первые годы мы были хороши при стандартных положениях, сейчас есть небольшой спад. Это касается чемпионата - в Кубке забили много хороших голов. Надо прибавлять, - приводит слова Тимощука "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне РПЛ петербуржцы забили восемь мячей с пенальти и лишь один - прямым ударом со штрафного. Больше всех со стандартов со штрафных в лиге отличился "Пари НН", у которого три таких гола.
За три тура до окончания чемпионата "Зенит" занимает второе место, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко.