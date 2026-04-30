По информации источника, клуб Серии А находится в поиске игрока на позицию атакующего полузащитника, а 20-летний россиянин входит в список интересующих футболистов. При этом до переговоров или официальных контактов дело пока не дошло.
В нынешнем сезоне воспитанник "Локомотива" демонстрирует высокую результативность: в 34 матчах он забил 17 мячей и отдал 11 голевых передач.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Батраков попал в сферу интересов клуба Серии А - источник
Итальянский "Комо" изучает варианты усиления линии атаки перед новым сезоном и обратил внимание на полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
