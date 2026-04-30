Стало известно, за какую сумму "Зенит" хочет продать Нино в "Палмейрас" - ESPN

По информации ESPN, бразильский клуб сделал предложение "Зениту" о переходе футболиста в размере 15 миллионов евро. Сине-бело-голубые хотят получить за игрока 20 миллионов.
Нино выступает в составе петербургского клуба с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "Зенит" защитник провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
"Палмейрас" заинтересован в трансфере футболиста "Зенита" Нино.
Фото: ФК "Зенит"