Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Стало известно, за какую сумму "Зенит" хочет продать Нино в "Палмейрас" - ESPN

"Палмейрас" заинтересован в трансфере футболиста "Зенита" Нино.
Фото: ФК "Зенит"
По информации ESPN, бразильский клуб сделал предложение "Зениту" о переходе футболиста в размере 15 миллионов евро. Сине-бело-голубые хотят получить за игрока 20 миллионов.

Нино выступает в составе петербургского клуба с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "Зенит" защитник провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится