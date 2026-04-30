Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Астон Вилла
Брага
2 - 1 2 1
Фрайбург

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
1 - 0 1 0
Страсбург
Шахтер
1 - 3 1 3
Кристал Пэлас

В ФИФА сделали заявление по поводу участия Ирана на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о выступлении сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.
Сборная Ирана
Глава организации заявил, что политические обстоятельства не повлияют на участие иранской команды в турнире.

- Иран примет участие на чемпионате мира 2026 года и проведёт свои матчи в США. Причина очень проста. Мы должны объединяться. ФИФА объединяет мир, - приводит слова Инфантино Mundo Deportivo.

На групповом этапе турнира сборная Ирана должна провести все игры на территории США: два матча в Лос-Анджелесе и ещё одну встречу в Сиэтле.

Ранее сообщалось, что из-за напряжённой обстановки между Ираном и США иранцы могут отказаться от поездки на Мундиаль.

