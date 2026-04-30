В ФИФА сделали заявление по поводу участия Ирана на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о выступлении сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

- Иран примет участие на чемпионате мира 2026 года и проведёт свои матчи в США. Причина очень проста. Мы должны объединяться. ФИФА объединяет мир, - приводит слова Инфантино Mundo Deportivo.

Глава организации заявил, что политические обстоятельства не повлияют на участие иранской команды в турнире.На групповом этапе турнира сборная Ирана должна провести все игры на территории США: два матча в Лос-Анджелесе и ещё одну встречу в Сиэтле.Ранее сообщалось, что из-за напряжённой обстановки между Ираном и США иранцы могут отказаться от поездки на Мундиаль.