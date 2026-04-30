В "Реале" приняли окончательное решение по Клоппу - источник

Мадридский клуб изменил позицию по кандидатуре Юргена Клоппа.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Как сообщает AS, немецкий специалист больше не входит в число претендентов на пост наставника "Реала".

По данным источника, сам Клопп рассчитывает в будущем возглавить сборную Германии. До возможного назначения в сборную экс-наставник "Ливерпуля" планирует продолжать работу в структуре Red Bull, где занимает должность спортивного директора.

Ранее СМИ называли немца одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Реала".

