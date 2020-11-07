"Я не понимаю, в чем проблема нашего VAR. 2-й гол "Урала" нельзя было засчитывать. До момента с голом был явный фол на Ларссоне. Игрок "Урала" даже не пытался играть в мяч, он просто толкает Ларссона. Правильное решение: отмена гола и штрафной", - написал Федотов в своем телеграм-канале.
Напомним, что матч "Урал" - "Спартак" завершился вничью со счетом 2:2. Два мяча в составе красно-белых забил нападающий Александр Соболев. У "Урала" забивали форвард Павел Погребняк и полузащитник Рафал Аугустыняк. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Арбитр Федотов: второй гол "Урала" "Спартаку" нельзя было засчитывать
Футбольный судья Игорь Федотов разобрал эпизод со вторым голом "Урала" в матче со "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
Фото: Дмитрий Медведев/callisto-foto
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