Дядюн: слабые тренеры тоже были значимы - теперь понимаю, сколько в нашем спорте футбольных деградантов

Форвард подмосковных "Химок" Владимир Дядюн поделился воспоминаниями о тренерах, с которыми ему довелось работать.

Фото: ФК "Химки"