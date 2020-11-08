- У хорошего тренера можно научиться, как надо делать, а у плохого - как не надо. Так что в любом случае это опыт, за который я благодарен. Слабые тренеры, при которых я не играл и от решений которых обалдевал - они для меня тоже были значимы. Я знаю теперь, как делать не надо. И понимаю, сколько в нашем спорте футбольных деградантов. Без конкретики, - цитирует Дядюна Sport24.
Нападающий "Химок" Владимир Дядюн в течение своей профессиональной карьеры работал с 17 главными тренерами. Наилучшие результаты 32-летний форвард показывал под началом Курбана Бердыева (85 матчей, 17 голов, 6 передач), Юрия Красножана (29 матчей, 10 голов, 4 передачи), Андрея Талалаева (20 матчей, 7 голов, 3 передачи), Олега Долматова (32 матча, 7 голов, 4 передачи), Валерия Непомнящего (25 матчей, 3 гола, 1 передача) и Рината Билялетдинова (31 матч, 3 гола, 1 передача).
Дядюн: слабые тренеры тоже были значимы - теперь понимаю, сколько в нашем спорте футбольных деградантов
Форвард подмосковных "Химок" Владимир Дядюн поделился воспоминаниями о тренерах, с которыми ему довелось работать.
Фото: ФК "Химки"
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