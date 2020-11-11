- Было ли ошибкой подписание Кокорина? Скажу так: у "Спартака" есть самые разные нападающие. Мне нравится, как играет Соболев. Еще есть Ларссон, Понсе и Кокорин. Лично мне больше всего нравится, когда на поле находится пара нападающих Соболев-Ларссон. Но Понсе также отлично действовал, когда выходил с Ларссоном. Тут вопрос в том, что тренер хочет от игроков, какое у него видение атакующей фазы. Однако никто не сможет сказать, что Кокорин - плохой игрок, - передает слова Камоцци "РБ-Спорт".
29-летний нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком" 2 августа 2020 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне форвард принял участие в 6 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также двух встречах элитного группового раунда Кубка России, в которых отличился одним результативным пасом. Конкуренты Кокорина за место в составе нападающие Эсекиель Понсе и Джордан Ларссон забили в чемпионате России по 6 голов каждый, Александр Соболев - 5.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые набрали 28 очков в 14 матчах и отстают от ЦСКА и "Зенита" на 3 и на 2 очка соответственно.
Советник Федуна Камоцци: никто не сможет сказать, что Кокорин — плохой игрок
Советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци дал комментарий об игре линии нападения красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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