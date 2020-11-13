Как сообщает источник, 23-летний Малком, который последний раз выходил на поле в рамках 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1), пропустил из-за травмы семь матчей. Он уже тренируется на поле.
Себастьян Дриусси, пропустивший три игры, а также Сердар Азмун, не сыгравший в последних пяти встречах, возобновили тренировки в индивидуальном режиме.
Завтра к тренировкам на поле должен вернуться Артём Дзюба, которого не вызывали в сборную России. Штаб "Зенита" предоставил ему выходной.
Следующий матч питерцы проведут 21 ноября против "Ахмата" в гостях.
Источник: "СЭ".
Источник: Малком вернулся к тренировкам на поле, Дзюба возобновит их завтра
Игроки "Зенита", не вызванные в сборные или получившие травмы, продолжают тренировки.
Фото: ФК "Зенит"
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