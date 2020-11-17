Бердыев, работавший с Нобоа в "Ростове" и "Рубине", лестно отозвался об эквадорце. Он назвал его уникальным футболистом.
"Что касается Кристиана, то я точно знаю, что такого игрока в России просто больше нет. И в Европе надо поискать по его интеллекту. Кристиан, конечно, делает себе поблажки даже сейчас. Но потенциал его очень высокий был", — сказал Бердыев на YouTube-канале Геннадия Орлова.
Бердыев - о Нобоа: такого игрока в России просто больше нет
Бывший наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев поделился мнением о полузащитнике "Сочи" Кристиане Нобоа.
Фото: ТАСС
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