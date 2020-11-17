Но, как пояснил Сёмин, это произойдёт лишь в том случае, если команду покинет гендиректор Василий Кикнадзе. Также Сёмин рассказал о готовности возобновить тренерскую карьеру.
"Локомотив" в конце прошлого сезона не стал продлевать контракт с Сёминым. В итоге он покинул команду, его сменил Марко Николич.
"Будущее в "Локомотиве" у меня есть, но только без генерального директора Кикнадзе. Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет. Что касается моей тренерской карьеры, то всё зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, конечно, я его приму", - цитирует Сёмина "Матч ТВ".
Сёмин не исключил возвращения в "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин признался, что был бы готов вернуться в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
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