Тихонов - о Кокорине: не вижу, что он хочет кому-то что-то в "Спартаке" доказать

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился своим мнением о нападающем красно-белых Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
"Если честно, я сам говорил, что это усиление для "Спартака". Нужно понимать, для чего его брали в «Спартак». Может, его взяли, чтобы потом перепродать? Это просто мои мысли вслух, ни в коем случае не утверждение. Я не вижу сейчас в нем спортивной злости и футбольной дерзости, что он хочет кому-то что-то в "Спартаке" доказать", - сказал Тихонов.

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в прошлое трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ Кокорин в составе красно-белых провел 6 матчей и забил 1 мяч.

В нынешнем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В ближайшем туре красно-белые на своем стадионе примут "Динамо". Встреча состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск.

Ранее Кокорин также защищал цвета "Динамо", "Зенита" и "Сочи".

Источник: Р-Спорт

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Теги: Спартак Тихонов Кокорин
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