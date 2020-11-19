"Сложно что-то сказать с уходом Акавова. У меня с ним были хорошие профессиональные отношения, общались с ним регулярно, обсуждали, какие игроки нам нужны. Об остальных комментариев воздержусь, поскольку это не моя работа и к селекционной службе я отношение не имею," - сказал Тедеско.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Тедеско: отставка Акавова? Я не имею отношение к селекционной службе клуба
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал отставку главы селекционной службы красно-белых Наримана Акавова.
Фото: ФК "Спартак"
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