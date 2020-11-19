"Не каждый же день можно увидеть видео футболиста, потому я с удовольствием несколько раз пересмотрела. Заценила размер, пропорции тела - конечно, есть погрешности, но в принципе мне все очень понравилось. Размер очень достойный," - сказал Мария.
Напомним, ранее появилось скандальное видео с участием Дзюбы. После этого футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а в питерском клубе его лишили капитанской повязки.
В заключительном матче Лиги Наций сборная России на выезде проиграла команде Сербии со счетом 0:5. Россия заняла второе место в группе и не смогла выйти в Лигу А.
Источник: Sport24
Российская модель Playboy: с удовольствием несколько раз пересмотрела видео Дзюбы
Российская модель Playboy и актриса Мария Лиман прокомментировал скандальное видео с участием нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: instagram.com
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