Как сообщает пресс-служба "армейцев", у Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.
О сроках восстановления 21-летнего защитника пока информации нет.
В текущем сезоне РПЛ Дивеев в составе ЦСКА провел 10 матчей и забил 1 мяч.
В нынешнем чемпионате России "армейцы" занимают первое место, набрав 31 очко.
ЦСКА подтвердил у Дивеева перелом костей носа со смещением и сотрясение мозга
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прошел медобследование после травмы, полученной в матче Лиги Наций Сербия - Россия.
Фото: sport24.ru
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