Кокорин: если бы "Рома" предложила зарплату в 1 млн евро, я бы поехал

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"В "Роме" менялась власть и после власти они должны были прийти с конкретикой. Римляне предлагали прилететь в Рим, познакомиться с командой, руководством и потом подписать контракт. Не смог полететь из-за коронавируса.

Что касается денег, мне в Италии никто не предлагал больше, чем в России. Если бы предложили 1 млн евро в Италии? Смотря какой клуб. Если бы "Рома", я бы поехал", — сказал Кокорин в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.

Напомним, что "Спартак" объявил о подписании контракта с Кокориным 2 августа 2020 года в качестве свободного агента. Позже появились слухи об интересе к россиянину со стороны итальянской "Ромы", однако переход так и не состоялся.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний нападающий принял участие в 6-и матчах, в которых забил 1 гол ("Химкам" с пенальти в 11-м туре) и сделал 1 результативную передачу.

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Теги: Кокорин Спартак Рома
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