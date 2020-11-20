"Скорее всего, ему предстоит небольшая операция по исправлению смещения перегородки. Это как к стоматологу сходить. Дальше будет играть в маске. На самом деле есть вероятность, что он сможет сыграть и против "Сочи", - сказал Еремин.
Напомним, что Дивеев получил травму в матче Лиги Наций Сербия - Россия (0:5). По прибытии в расположение ЦСКА, у игрока были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.
Поединок ЦСКА - "Сочи" состоится 22 ноября. Начало - в 14:00 мск.
В текущем сезоне "армейцы" занимают первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
В нынешнем чемпионате России 21-летний Дивеев в составе ЦСКа провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
Агент: Дивеев может сыграть с "Сочи" в маске
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: Getty Images
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