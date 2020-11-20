"Никакого диалога с руководством области нет. Они не выходят на связь. Думали ли про снятие с чемпионата? Все может быть, но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию", - сказал Худяков.
Ранее появилась информация, что игроки "Тамбова" готовы бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со "Спартаком" (5 декабря), если не будут выплачены долги.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: "СЭ"
"Тамбов" может сняться с чемпионата
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
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