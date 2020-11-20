"Зачем Халк "Зениту"? На сегодняшний день в этом нет необходимости. У бразильца серьёзный возраст, да и тратить деньги на его бешеную зарплату нет никакой нужды. "Зенит" представляет собой команду, а не отдельных личностей", - заявил Боярский.
Ранее появилась информация, что "Зенит" может заключить контракт с бразильским нападающим, по которому Халк будет получать 3 млн евро в год. Также вернуть в свой состав 34-летнего форварда планирует "Порту".
В составе "Зенита" Халк выступал с 2012 по 2016 год. В 148 матчах он забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. Сейчас бразилец выступает за китайский клуб "Шанхай СИПГ".
Источник: Чемпионат
Боярский: зачем "Зениту" Халк? Сейчас это команда, а не отдельные личности
Известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение по поводу возможного возвращения в команду нападающего Халка.
Фото: ФК "Шанхай СИПГ"
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