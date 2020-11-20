- Уехать все могут, но кто как заиграет. Это будет зависеть от доверия тренера. Соболев может заиграть, но смотря в каком чемпионате. Поехать в Англию, Испанию – мне кажется, нет. Мало верится. Думаю, его даже никто не просматривает.
За нашим чемпионатом ни хрена не следят! Когда играл в Англии, то там о наших футболистах даже не знают", - заявил Павлюченко на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Александр Соболев в этом сезоне провел за "Спартак" 13 матчей и забил 6 мячей. За сборную России у него 3 матча и один гол.
В летнее трансферное окно в итальянскую "Аталанту" перебрался Алексей Миранчук. Также в европейских чемпионатах выступают Александр Головин ("Монако") и Денис Черышев ("Валенсия).
"За нашим чемпионатом ни хрена не следят!" Павлюченко - о перспективах российских игроков в Европе
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил шансы российских футболистов на успешную игру в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Спартак"
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