- Нравится ли мне игра "Динамо" при Шварце? Пока там больше эмоций, чем тактических моментов. Рано делать выводы. Сейчас у Шварца было достаточно времени, чтобы получше узнать команду и какие-то свои мысли привить игрокам, - цитирует Точилина "Евро-Футбол.Ру".
Немецкий главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц приступил к тренировочному процессу в клубе 21 октября 2020 года. Под руководством Шварца бело-голубые провели 3 календарных матча чемпионата страны, в которых показали стопроцентный результат, одержав три победы, в том числе крупно обыграв "Локомотив" со счетом 5:1.
Точилин: рано делать выводы о "Динамо" Шварца. Пока там больше эмоций, чем тактических моментов
Бывший защитник "Динамо" и сборной России Александр Точилин рассказал, нравится ли ему игра бело-голубых при новом главном тренере Сандро Шварце.
Фото: Getty Images
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