"Краснодар" обретает себя, Лапочкин размахивает карточками, ВАР - не в пользу "Тамбова"

"Тамбов" не мог рассчитывать на помощь Онугхи, который получил дисквалификацию за 4 желтых карточки. Но не сказать, что эта потеря была слишком существенной. Особенно с учетом того, что Германа фактически заменил не менее часто попадающий в состав Костюков. Интересно, что Первушин сделал сразу два изменения в обороне - Ойеволе и Таказов уступили свои места отбывшему дисквалификацию Каплиенко и сыгравшему до этой субботы в нынешнем чемпионате лишь 3 минуты Шахову.
Первые 10 минут матча команды провели в своего рода разминочном режиме - без особых скоростей, без витиеватых атаках и, по-простому говоря, без ворот. Но плавно втянувшись в игру, "Краснодар" с охотой принялся за дело. Хозяева уверенно забрали мяч под свой контроль и максимально оперативно открыли счет. Гол вышел за авторством Кабелла, а "Тамбову" не помогли ни перестроения в защите, ни легко отыгранный Каплиенко, ни иногда еще выдающий чудо-спасения Рыжиков.
? Пятый гол Кабелла в сезоне Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 21, 2020
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Однако пропущенный мяч не выбил "тамбовчан" из колеи. Пока "Краснодар" пребывал в радостном состоянии, команда Первушина в считанные секунды сделал ответный ход. Оборона "быков" получила большой и пламенный привет от Костюкова, который прорвался по центру и забил с рикошетом от штанги.
Спасли клуб Галицкого работавшие на ВАР Артем Любимов и Алексей Воронцов. Долго и скрупулезно они чертили линию и все-таки выяснили, что в самом начале атаке в момент длинной передачи со своей половины поля правая нога ассистировавшего Костюкову Карапетяна была в офсайде. Можно, конечно, сказать, что "Краснодар" "отскочил" и что обидно за "Тамбов", но главное здесь - торжество справедливости.
Оставшись в качестве ведущей в счете, команда Мусаева стала играть с иным уровнем концентрации. У "Тамбова" больше не получалось найти момент, чтобы застать врасплох защиту соперника. Хотя, конечно, надо учитывать стилистику игры борющегося за выживание клуба, который продолжал действовать от обороны и не шел большими силами вперед. Иногда такая тактика позволяет отыгрываться и набирать очки в матчах с превосходящими по классу оппонентами, но сегодня был не тот случай. После отмененного гола Костюкова "тамбовчане" совсем не тревожили Городова.
"Краснодар" достаточно уверенно отыграл концовку первого и весь второй тайм. Да, увеличить разницу в счете ему не удалось, но основной задачей все-таки были выход из серии поражений и возвращение на победный путь. С этим команда Мусаева справилась. Да и наконец-то ей удалось сыграть "на ноль", чего не было с середины сентября. Плюс к этому удалось избежать травм, а также выпустить на поле и дать игровую практику залечившему свое повреждение Ари. Недоволен же тренер может быть двумя деталями - отсутствием реализации создаваемых примерно каждые 10-15 минут моментов (но тут, скорее, респект Рыжикову) и удалением Сорокина.
Впрочем, по поводу судейских решений, связанных с желтыми и красными карточками, не удивлюсь, если недовольство будет не только в адрес игроков. Причем, сразу у обоих тренеров. Дело в том, что Сергей Лапочкин, работавший на игре в качестве главного арбитра, выносил санкции за каждое второе нарушение правил - 24 фола, 10 желтых и 2 красные. На исходе часа игры он одного за другим выгнал с поля Сорокина и Арояна.
Формально рефери не допустил грубых ошибок, и у него были основания лезть в свой кармашек за прямоугольниками разных цветов. Но здесь есть два важных "но". Первое - далеко не все арбитры показывают карточки в подобных случаях. Второе - практически все по-настоящему топовые судьи сдержаннее и снисходительнее относятся к игровым эпизодам и реже прибегают к "горчичникам". Лапочкин же из раза в раз проявляет принципиальность и жесткость в своих решениях. Насколько это хорошо и правильно - решать, конечно, руководителям Сергея, но кажется не было бы хуже, если бы он сегодня реже окрашивал игру в желтые тона и избежал бы не самых обязательных красных оттенков.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар", кадр из трансляции Матч Премьер