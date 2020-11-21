"Краснодар" обретает себя, Лапочкин размахивает карточками, ВАР - не в пользу "Тамбова"

Команда Мусаева победила впервые с 17 октября и не пропустила впервые с 13 сентября. Хотя все могло быть иначе, если бы в РПЛ, как и в Лиге Наций, не было ВАР.