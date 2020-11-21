Тедеско оценил выступления Кокорина за "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего красно-белых Александра Кокорина в матче 15-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"Игрой Кокорина доволен. Мы видим, что это качественный игрок. Нам нужно просто вывести его на пик формы. Он не прошел с нами все сборы, ему нужно время", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".
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