Тедеско оценил выступления Кокорина за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего красно-белых Александра Кокорина в матче 15-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"Игрой Кокорина доволен. Мы видим, что это качественный игрок. Нам нужно просто вывести его на пик формы. Он не прошел с нами все сборы, ему нужно время", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

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Теги: Кокорин Тедеско Спартак
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