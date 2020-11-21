"Мы ехали к команде, которая ставит большие задачи и долго не побеждала. Ребята выполняли то, что мы просили. Когда соперник остался в меньшинстве, мы сделали изменения, "Локо" тоже перестроился.
Обидно терять очки, потому что это действительно потеря. Кроме эпизода с пенальти, больше ничего особо не было", - сказал Парфенов.
"Арсенал" уступил "Локомотиву" в Москве со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Антон Миранчук. Это поражение продлило безвыигрышную серию тульской команды до четырех матчей. Команда осталась на 12-м месте с 13-ю очками в активе.
Следующий матч у "Арсенала" дома против петербургского "Зенита". Игра состоится 28 ноября.
Источник: Чемпионат
Парфенов: у "Локомотива" кроме пенальти особо ничего и не было
Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов прокомментировал итог встречи с "Локомотивом" (0:1).
Фото: Чемпионат
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