- Самое большое влияние лимита в том, что наши футболисты становятся дороже для российских клубов. Игрок должен зарабатывать по заслугам, но так как у игрока высокая цена на трансферном рынке для клубов РПЛ, он и требует высокую зарплату. В этом отношении есть перекос, - передает слова Федотова Sport24.
С начала текущего сезона в РПЛ действует новый лимит на легионеров, обозначаемый формулой "8+17", при котором все клубы могут иметь не более 8 легионеров в заявке на сезон, а их допустимое количество на поле не ограничивается. Количество российских игроков в заявке при данной формуле лимита должно приближаться к 17. Ранее действовал лимит "6+5", при котором количество легионеров в заявке на сезон и на матч никак не регламентировалось, но на поле одновременно можно было выпустить не более 6 иностранцев. Остальные 5 позиций на поле (или больше) должны были комплектоваться российскими игроками.
Федотов: самое большое влияние лимита в том, что наши футболисты становятся дороже для российских клубов.
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на российский футбол.
Фото: ТАСС
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