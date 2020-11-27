"Безусловно, с удовольствием бы вернули его в "Уфу", но, я думаю, Газизов уже вышел на тот уровень, когда решение задачи по сохранению места в РПЛ ему будет вряд ли интересно. И потом, насколько я знаю, у него и до приглашения в "Спартак" недостатка в приглашениях от больших клубов не было. Причем не только из российских и не только из ближнего зарубежья", - заявил Мурзагулов.
Напомним, в СМИ появилась информация о возможном уходе зимой из "Спартака" Шамиля Газизова. Сейчас он занимает в клубе должность генерального директора.
В "Уфе" Газизов занимал аналогичную должность с 2012 по 2020 год. В 2014 году клуб из столицы республики Башкортостан вышел в Премьер-лигу.
По итогам первого круга текущего сезона РПЛ "Уфа" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 15-ти матчах 7 очков.
Мурзагулов: вернули бы Газизова в "Уфу", но у него и так нет недостатка в предложениях
Глава попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о возможности возвращения в команду Шамиля Газизова, если тот будет уволен из "Спартака".
Фото: ФК "Уфа"
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