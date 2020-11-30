"Отступные Газизова в случае разрыва контракта - 3 млн евро? Слушайте, ну это фэйк ньюс, не более того.
Опять же, детали контракта мне неизвестны. Мне нечего здесь сказать", - сказал Фетисов в видео на ютуб-канале "Футбольный Биги".
Напомним, что слухи о возможной отставке Газизова появились после назначения на пост спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова, занимавшего эту должность с 2008 по 2016 год.
Источник: ютуб-канал "Футбольный Биги"
"Фэйк ньюс". Фетисов - о 3 млн евро за разрыв контракта с Газизовым
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов ответил на вопрос о сумме отступных, прописанных в контракте генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, за возможный разрыв контракта.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!