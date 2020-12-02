"Бред. Причем полный. У кого слишком горячее воображение и воспаленное сознание — пусть примет холодный душ. Говорят, помогает", - передает слова Мещерякова Sport24.
Ранее в СМИ появились слухи, что руководство "железнодорожников" приняло решение об увольнении Кикнадзе, а также обсудило возможное сотрудничество с Газизовым.
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о возможной смене Кикнадзе на Газизова
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию, согласно которой генерального директора клуба Василия Кикнадзе может сменить Шамиль Газизов, работающий в "Спартаке".
Фото: ФК "Локомотив"
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