Феномен Жиркова в его высочайшем качестве. Жирков — невероятно талантливый игрок, к тому же у него очень профессиональное отношение к жизни — ко сну, еде, тренировкам. То, о чем я говорил, — мелочи и нюансы, которые при правильном подходе способны создать великого спортсмена.
Такими же ресурсами обладал Паоло Мальдини. Он удивил меня самоотдачей, выносливостью, всем, когда я был в сборной Италии. Еще на ум приходит Хавьер Дзанетти, многолетний капитан "Интера". Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков", - сказал Карминати.
Юрий Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В этом сезоне 37-летний футболист провел за петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.
Петербургский "Зенит" делит 1-2-е место в таблице РПЛ вместе с московским "Спартаком". Оба клуба набрали после 17-ти туров по 35 очков. В последнем матче чемпионата России "сине-бело-голубые" разгромили "Урал" со счетом 5:1.
Ближайший матч команды Семака против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:55 мск.
Источник: пресс-служба "Зенита"
Тренер "Зенита": Жирков напоминает мне Мальдини и Дзанетти
Тренер по физподготовке "Зенита" Иван Карминати высказал мнение о выступлениях защитника Юрия Жиркова за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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