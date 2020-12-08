Незадолго до появления официальной информации об уходе Газизова с должности гендиректора "Спартака" в "твиттере" московского клуба опубликовали гифку с героями мультсериала "Симпсоны". В гифке дед Симпсон входит в стриптиз-клуб и сразу покидает его, заметив, что там находится его внук. Вскоре этот "твит" удалили.
"Мы не учли контекста серии "Симпсонов", откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой "твит" неуместным, поэтому его удалили", - заявил Фетисов.
Источник: Чемпионат
В "Спартаке" раскрыли причину удаления "твита" с анонсом об уходе Газизова
Руководитель PR-департамента "Спартака" Антон Фетисов рассказал о том, почему из "твиттера" клуба удалили анонс отставки Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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