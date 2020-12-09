"Газизову заплатили 400 миллионов рублей неустойки? Нормально. У него же был пятилетний контракт со "Спартаком". Видимо, он получил все то, что должен был получить за весь срок. Газизов - красавец. Наверное, теперь он самый дорогой футбольный менеджер в России. За 150 дней получить 5 миллионов долларов - просто умница!" - сказал Червиченко.
8 декабря генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов был уволен из клуба, в который пришел в июле 2020 года. Прежним местом работы Газизова была "Уфа".
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
В ближайшем матче красно-белые на выезде сыграют с "Сочи". Поединок состоится 12 декабря и начнется в 16:30 мск.
Источник: "СЭ"
Червиченко - об отставке Газизова: за 150 дней получить 5 миллионов долларов - просто умница
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с уходом Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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