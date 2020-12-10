"Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону "Ростов Арена" имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей", - сказал первый заместитель федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.
Виктор Понедельник умер 5 декабря в возрасте 83 лет.
Напомним, что Понедельник является автором победного гола в финале первого Чемпионата Европы, проводившегося во Франции в 1960 году. В титульном матче турнира сборная СССР обыграла Югославию со счетом 2:1. Понедельник был последним живым из состава той команды.
Источник: ТАСС
"Ростов Арену" намерены назвать в честь Виктора Понедельника
Стадион "Ростов Арена" может сменить название в честь бывшего нападающего сборной СССР Виктора Понедельника.
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