Ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что по отношению к нему проявили национализм. В то же время сам тренер показал голкиперу "Сочи" Сослану Джанаеву руками жест денег. Позднее "Спартак" обнародовал заявление, в котором заявил, что тренер спрашивал Джанаева про премиальные за хорошую игру.
"Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском. А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было", - цитирует Точилина Sport24.
Точилин: очевидно, что Тедеско говорил с Джанаевым не про премиальные
Глава селекционного отдела "Сочи" Александр Точилини поделился мнением о конфликте, который произошёл во время матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Sportbox
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