По информации источника, нападающим московского "Спартака" Александром Кокориным интересуется команда итальянской Серии А "Фиорентина".
У итальянской команды есть планы по усилению линии атаки, поэтому Кокорина клуб может попытаться приобрести уже в зимнее трансферное окно.
Александр Кокорин пришел в московский "Спартак" летом этого года как свободный агент. За 10 сыгранных матчей в этом сезоне во всех турнирах он забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.
"Спартак" идет на 2-м месте в чемпионате России, набрав после 18-ти матчей 35 очков.
"Фиорентина" в итальянской серии А занимает 17-е место, имея 9 очков после 11-ти матчей.
Источник: Metaratings
Источник: Кокорин может перейти в "Фиорентину"
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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