"Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против", - сказал Газизов.
29-летний Кокорин перешел в "Спартак" прошлым летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне РПЛ нападающий в составе красно-белых провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Отметим, что в последних матчах чемпионата Кокорин не играл из-за травмы. Также он не полетел на поединок 19 тура РПЛ с "Зенитом", который состоится 16 декабря.
Источник: Sport24
Газизов рассказал об особом пункте в контракте Кокорина
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном особом пункте контракта нападающего красно-белых Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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