"Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нем.
Интерес со стороны "Фиорентины"? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжелое турнирное положение в чемпионате. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO "Фиорентины", - передает слова Манчини Metaratings.ru.
По итогам 11-и туров итальянской Серии А "Фиорентина" занимает 17-е место, набрав 9 очков. Ранее появилась информация, что "фиалки" планируют усилить свой состав Кокориным. Об интересе к Александру со стороны итальянской команды сообщалось также минувшим летом.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний игрок провел 8 матчей и забил 2 гола (оба - с пенальти).
Помощник спортивного директора "Фиорентины" отреагировал на информацию о возможном переходе Кокорина
Помощник спортивного директора "Фиорентины" Андреа Манчини прокомментировал информацию о возможном трансфере в итальянский клуб форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!